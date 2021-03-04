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【BNO移民英國】英明年經濟增長可達7.3% 1948年以來最勁

環球經濟金融 11:38 2021/03/04

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英國放寬BNO持有人移民資格，有意移民英國的港人，加倍關注英國經濟。英國疫苗接種工作如火如荼，隨着愈來多人獲得免疫力，生活有望恢復正常，英國經濟出現曙光，最新預測顯示，英國2022年經濟增長，有望達到7.3%，是1948年以來最急勁，今年的增長亦達4%。

英國財政預算案出爐 延長印花稅假期 10項重點措施（第二版）【下一頁】

美國會倡推富豪稅 每年徵收3%【下一頁】

財政部旗下的英國預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility， OBR），英國的防疫措施按計劃將持續至夏季，推遲經濟谷底反彈的時間，料至2022年方有強力增長，推算可達7.3%，是74年來最勁。

英國政府的救市措施，料有助刺激消費，帶動增長，當局預料今年經濟增長亦可達4%。

BNO簽證申請需知

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不過OBR亦指出，疫情下政府開支暴增，今財年舉債3550億英鎊，令赤字達到國民生產總值（GDP）的16.9%水平，是1944至1945財年以來最高；連同下財年的2430億債務，兩年共舉債6000億英鎊。

玻利維亞大學生集會擠爆欄杆 直墮4層樓5死3重傷（附影片）【下一頁】

【遊戲驛站GME】反制散戶狙擊華爾街？基金高薪招資深Reddit網民【下一頁】

OBR指出，埋單計數，每個英國家庭須為疫情承擔1.4萬英鎊。英國的債務佔GDP比例，將升至超過100%，是1958年以來最高，所幸目前息率超低，資金成本處於歷史低位。

責任編輯：林建忠

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