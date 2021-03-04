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【兩會2021】雷軍兩會提交三份建議 推動智能製造發展

Hot Talk 11:33 2021/03/04

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雷軍表示，今年將向人大會議提交三份建議。

全國人大會議周五（3月5日）開幕，小米 （01810） 創辦人、全國人大代表雷軍表示，準備向大會提交三份建議，包括進一步推動智能製造發展、幫助老年人融入數字生活、加快推進縣域醫防數字化建設。

雷軍表示，智能製造已成為做大做強做優中國製造、中國創造的突破口，但智能製造仍然存在大而不強、多而不優的問題。他建議，應營造有規劃可預期的宏觀政策環境，引導龍頭企業更好發揮示範帶動作用，同時推動產學研協同發展，組建創新聯合體，夯實智能製造裝備及關鍵部件的基礎研發能力。

他又指，應持續培育智能製造服務平台，力爭在工業軟件、智能製造系統方面取得更大突破；亦要通過引進來、培養好、促轉型等方式，加速填補智能製造人才缺口。

雷軍續指，到2025年中國60歲及以上人口或將突破3億，應運用智能技術幫助老年人更好融入數字生活。在新冠疫情期間，全國縣級醫院承擔艱巨的工作任務，反映當前縣域基層醫療體系仍有提升空間，他建議推動縣域醫防數據互聯共享，鼓勵運用前沿數字技術，加強醫療數據分析與應用。

小米今日低開2.3%，最新跌幅擴大至3.6%，報25.5元，成交16億元。

馬化騰兩會獻策　騰訊帶頭推科企碳中和規劃【下一頁】

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編輯：陳健婷

港股 小米集團－W（01810） 馬化騰 雷軍 人大政協兩會
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