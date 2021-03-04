【BNO移民英國】印花稅寬免延至6月底 50萬鎊以下物業受惠

英國向港人開放BNO居留（Hong Kong BNO Visa）「5+1」簽證申請，不少港人考慮移民英國，住屋需求將是移民一大考量。英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）周三公布的新財政預算案中，將延長住宅物業「印花稅假期」至今年6月，可能對港人移民英國有所影響。

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財相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，新冠肺炎對英國經濟打擊甚大，「印花稅假期」是在關鍵時刻（at a critical time）支援英國經濟。由於目前住宅物業交投量旺盛，三月底前或未及處理新成交個案的稅務豁免﹐因而決定把住宅物業「印花稅假期」延至6月。

至9月底前，印花稅豁免額將下降至25萬英鎊（約250萬港元），過後英國印花稅豁免額回調至12.5萬（約125萬港元）。

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不過﹐延長「印花稅假期」將進一步打擊英國庫房收入﹐預料將減少16億英鎊（約160億港元）。

「印花稅假期」豁免買家繳付物業價格首50萬英鎊（約500萬港元）的稅款，意在幫助民眾在新冠肺炎疫情期間購買或賣出物業，刺激物業市場交投。

責任編輯：吳漢培