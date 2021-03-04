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【醫療科技】本地初創Neurum推AI助手　管理員工身心健康   

科技 11:17 2021/03/04

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Neurum Health聯合創辦人兼行政總裁藍楚筠（左）表示，該人工智能健康夥伴應用程式Clara，可通過提供個人化健康管理計劃，滿足用戶在不同生活模式上的需要。（李彥煒攝）

疫情仍然未完結，企業亦採取在家工作措施，但就間接令一眾打工仔生活與工作的界線變得模糊。早前有本地初創Neurum Health，就推出人工智能健康夥伴應用程式Clara，並主打企業客戶，希望令打工仔培養健康的心理和習慣。

Neurum Health聯合創辦人兼行政總裁藍楚筠表示，該人工智能健康夥伴應用程式Clara，可通過提供個人化健康管理計劃，滿足用戶在不同生活模式上的需要。「用戶可以輸入資料，讓系統來了解用戶，AI助手可以從用戶的習慣及健康狀況，為用戶提供健康建議，例如以運動、冥想等方式舒緩壓力等。」

Clara支援英語及廣東話（繁體中文），用戶登入後可透過與Chatbot交談，評估自己的心理狀況。App能追蹤用戶行為，如用詞、打字速度、步行速度等，以大數據分析用家的焦慮及憂鬱指數，量化他們的精神狀態，提供提示和建議，如提供呼吸練習，睡眠故事等。

據了解，該程式自推出以來，已經有超過10萬名用戶使用Clara ，當中包括AXA安盛、太古、新世界發展有限公司和PALO IT等。Megan表示，Neurum Health除了打本地市場，亦會向中國内地、新加坡和越南的企業提供Clara應用程式服務。

＞＞＞【虛擬銀行】冀引領銀行業界發展　livi bank今年3大產品方向

記者：李彥煒

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