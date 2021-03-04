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有指民兵組織想襲擊國會山莊 眾議院取消開會

環球政治 11:29 2021/03/04

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美國前總統特朗普（Donald Trump）一直聲稱美國大選涉及大規模選舉欺詐，陰謀論組織「匿名者Q」（QAnon）散播傳言，指特朗普將於周四（4日）宣誓就任美國總統。美國國會眾議院原定同日就改革美國警隊法案進行表決，但憂慮極右民兵組織會攻擊國會山莊，決定取消同日的會議。

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極左混入侵粉衝擊國會? FBI：找不到證據 【下一頁】

國會山莊警局代理局長皮特曼（Yogananda Pittman）上周警告，曾參與1月6日國會暴亂的部分民兵組織，有意於周四再次衝擊國會山莊。皮特曼指出這些組織試圖炸毀國會山莊，並企圖盡可能殺害更多人。

《國會山報》周三引述一名民主黨國會議員指：

對於國會山莊與民主黨議員尤其於明天面對的威脅，外界的關注也正在增長。

（There's growing concern about threats to the Capitol and Democratic lawmakers in particular tomorrow）

有指特朗普3月4日奪權就任 華盛頓重兵駐守嚴防騷亂 【下一頁】

眾議院民主黨人原定於周四，對一項改革警隊的法案進行表決。這項法案是為紀念去年美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死事件。但由於眾議院憂慮國會山莊再次受襲，決定取消周四的會議並提前於周三（3日）進行表決。

共和黨人也對周四的威脅表示關注。曾為眾議院國土安全委員會主席的德州眾議員麥考爾（Mike McCaul），周三建議特朗普應呼籲他的支持者於周四避免前往國會山莊，以免國會暴亂同類事件再發生。

責任編輯：鄭錦玲

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