有指民兵組織想襲擊國會山莊 眾議院取消開會

美國前總統特朗普(Donald Trump)一直聲稱美國大選涉及大規模選舉欺詐,陰謀論組織「匿名者Q」(QAnon)散播傳言,指特朗普將於周四(4日)宣誓就任美國總統。美國國會眾議院原定同日就改革美國警隊法案進行表決,但憂慮極右民兵組織會攻擊國會山莊,決定取消同日的會議。

國會山莊警局代理局長皮特曼(Yogananda Pittman)上周警告,曾參與1月6日國會暴亂的部分民兵組織,有意於周四再次衝擊國會山莊。皮特曼指出這些組織試圖炸毀國會山莊,並企圖盡可能殺害更多人。

《國會山報》周三引述一名民主黨國會議員指:

對於國會山莊與民主黨議員尤其於明天面對的威脅,外界的關注也正在增長。

(There's growing concern about threats to the Capitol and Democratic lawmakers in particular tomorrow)