【澳博股價】澳博跌6%　大和：反彈過急、上葡京開幕仍會落後同業

▲ 該行下調澳博目標價為8.5元，評級為「持有」。

澳門2月賭收回升，昨日（3日）亦宣佈取消進入娛樂場出示陰性檢測結果要求，引發一眾濠賭股急升，市場不少投資者認為，澳門博彩業似有回暖跡象。惟大和發表報告指，以澳博 （00880） 為例，儘管其股價自2月起累升逾3成，但近期股價回升，乃市場過度反應所致。短期來看，該行看低澳博短期表現，同時對博彩業前景持悲觀態度。

至中午收市，澳博今日（4日）跌6.5%，現10.3元，成交2.32億。

澳門起放寬進賭場免查核酸要求，詳情可見﹕【下一頁】

大和預計，在未來1至3個月內，澳門賭場博彩總收入（Gross Gaming Revenue，GGR）和澳博收入表現將會遜於外界預期。該行分析，儘管澳門放寬內地旅客入境限制，但該行暫時未有看見放寬旅遊限制為博彩業收入帶來顯著增長。此外，澳門放寬進入賭場免查核酸要求，但對入境要求則維持不變，該行預計，該措施對提高外來遊客人數並無實質幫助。

澳博新項目「上葡京」預計將於今年上半年開幕。不過大和預計，屆時「上葡京」的每檯日均贏額或會令投資者大失所望。該行指，受疫情影響，「上葡京」只能部分開業，僅能為遊客提供有限度的酒店房間、餐飲服務和便利設施，料屆時收入表現將大受打撃。該行亦指，在5月中旬發表首季業績時，澳博實際表現如何，便可一見真章。

此外，外界預測，「上葡京」在開幕前可獲批100張至150張賭桌，一年後可增加25張新賭桌。但金沙中國 （01928） 在疫情下新開張的澳門倫敦人至今仍未獲批新賭桌，「上葡京」未來獲批新賭桌數量存疑。

不過長線來看，大和認為澳博在2022年後，將成為主要滲透內地市場的澳門博彩業玩家，因此仍看好長遠發展。

該行以SOTP作估值模型，下調目標價為8.5元，評級為「持有」。

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編輯﹕賴奕羚