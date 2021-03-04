【Switch熱賣】任天堂擬今年推更大屏幕尺寸Switch 採用三星OLED面板

▲ 任天堂據報將採用三星OLED面板，今年推更大屏幕尺寸的Switch。

遊戲主機全球熱銷，任天堂（Nintendo）截至去年底累計售出7987萬部Switch，銷量超越3DS遊戲主機。彭博社報道，任天堂計劃推出一款採用更大尺寸三星OLED屏幕的Switch，可能會在今年推出，以捕捉市場對遊戲機Switch更大觸控屏幕的需求。

消息人士指，三星最快自6月起，會量產7英吋、具720p解像度的OLED面板，不過初步的月產量目標在100萬件以下，面板預計會在7月付運組裝。

隨著微軟（美：MSFT）旗下Xbox、Sony旗下PlayStation均有新機型推出市場，任天堂希望在競爭中保持Switch強勁的銷售勢頭。有分析認為，採用OLED面板耗電較低、能提供更高的對比度和更快的響應時間。

任天堂上季賣出約1156萬部Switch，按季增加68%，帶動任天堂盈利大升。任天堂將2020財年（截至2021年三月底）的銷售預測，由2400萬部上調至2650萬部。

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編輯：陳健婷