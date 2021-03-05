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【新股IPO】汽車之家2518次日招股　孖展錄近32億超購4倍、部分券商現抽飛（不斷更新）

新股IPO 19:43 2021/03/05

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汽車之家成立於2005年，主要為消費者提供選車、買車、用車、換車等一站式服務。

汽車之家（新上市編號﹕02518）次日招股，綜合各間券商數據，部分券商出現抽飛，汽車之間孖展最新錄31.92億元，超額認購4.19倍，其中，富途現抽飛，借出13.14億元，華盛借出3億元，耀才借出2.3億元。汽車之家由3月4日至9日（周二）公開招股，3月15日掛牌。

汽車之家招股詳情可看﹕【下一頁】

汽車之家（美︰ATHM）2013年在美國上市，最新正式啟動在香港第二上市。公司計劃發售3029萬股股票，每股發行價最高為251.8元，集資最多76億元。汽車之家港股每手100股，一手入場費為25433.74元。

按圖看清汽車之家招股重點

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汽車之家成立於2005年，主要為消費者提供選車、買車、用車、換車等一站式服務。據招股書顯示，截至去年12月底，公司主要股東為云晨資本（即中國平安  （02318）  的特殊目的公司及附屬公司）持股2.34億股，持股達49%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯﹕賴奕羚

港股 孖展 IPO 第二上市 汽車之家（Autohome，美：ATHM） 汽車之家—S（02518） 中國平安（02318）

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