【新股IPO】汽車之家2518次日招股　孖展錄近30億超購2.9倍、部分券商現抽飛（不斷更新）

▲ 汽車之家成立於2005年，主要為消費者提供選車、買車、用車、換車等一站式服務。

汽車之家（新上市編號﹕02518）次日招股，綜合各間券商數據，部分券商出現抽飛，汽車之間孖展最新錄29.6億元，超額認購2.88倍，其中，富途單一券商就借出13.69億元，華盛借出3億元，耀才借出2億元。汽車之家由3月4日至9日（周二）公開招股，3月15日掛牌。

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汽車之家（美︰ATHM）2013年在美國上市，最新正式啟動在香港第二上市。公司計劃發售3029萬股股票，每股發行價最高為251.8元，集資最多76億元。汽車之家港股每手100股，一手入場費為25433.74元。

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汽車之家成立於2005年，主要為消費者提供選車、買車、用車、換車等一站式服務。據招股書顯示，截至去年12月底，公司主要股東為云晨資本（即中國平安 （02318） 的特殊目的公司及附屬公司）持股2.34億股，持股達49%。

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編輯﹕賴奕羚