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【新股IPO】汽車之家2518定價176.3元　較上限低三成、美股水位3.6%　孖展超購4倍（不斷更新）

新股IPO 07:56 2021/03/10

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汽車之家成立於2005年，主要為消費者提供選車、買車、用車、換車等一站式服務。

汽車之家（新上市編號﹕02518）截止招股，汽車之家公布，港股每股定價176.3元，較招股價上限價低30%。汽車之家美股周二收市價93.74美元相比，折合成港股價格（1股ADS等於4股普通股），汽車之車港股定價較美股折讓約3.6%。

汽車之家表示，扣除包銷費及發售費用前，上市集資總額預期約35.6億元，用於技術及產品開發、孵化新業務、提高國內外地位並發展汽車生態系統等。集團已向國際包銷商授出超額配股權，可以自上市日起至4月8日行使，超額配股權最多約15%。集團將於周五或之前，另行公布全球發售所得款項淨額、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及分配基準。

汽車之家周一已截止孖展認購，綜合多家券商消息，汽車之車至少錄37.5億元孖7展認購，超額認購3.9倍，其中，富途現抽飛，借出12.6億元，輝立借出8.2億元，華盛借出3億元，耀才借出2.5億元。

汽車之家由3月4日至9日（周二）公開招股，3月15日掛牌。

汽車之家近期美股股價大跌，從3月至周一（8日），累跌17%。

汽車之家招股詳情可看﹕【下一頁】

汽車之家（美︰ATHM）2013年在美國上市，最新正式啟動在香港第二上市，為今年首家中概股。汽車之家計劃發售3029萬股股票，每股發行價最高為251.8元，汽車之家港股每手100股，一手入場費為25433.74元。

按圖看清汽車之家招股重點

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汽車之家成立於2005年，主要為消費者提供選車、買車、用車、換車等一站式服務。據招股書顯示，截至去年12月底，公司主要股東為云晨資本（即中國平安  （02318）  的特殊目的公司及附屬公司）持股2.34億股，持股達49%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯﹕賴奕羚

港股 孖展 IPO 第二上市 汽車之家（Autohome，美：ATHM） 汽車之家—S（02518） 中國平安（02318）

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