整體股市升勢保持不變

在上星期四（2月25日），市場因擔憂通脹加劇，令債券孳息率一度急升，觸及1.6厘水平，及後孳息已見回落，而憂慮在近日更見緩和。本星期一（3月1日），標準普爾500指數和納斯達克綜合指數分別反彈2.4%和3%，收復了上星期的跌幅。這個情況證明了我們的看法——投資者擔心孳息率上升對增長板塊的影響，但是這種憂慮是沒有理據的。

近期的孳息率上升關乎於兩大因素。首先，是對於全球疫苗注射以及美國強而有力的1.9萬億美元財政紓困政策，令市場預期經濟將回復正常。其次，是在宏觀經濟前景增強的情況下，全球大宗商品價格大幅反彈，推高了通脹水平。但是，請留意，這兩個因素同時顯示出通脹是由需求拉動，對經濟來說是個利好的因素，對風險資產亦是正面的。根據過往歷史顯示，當通脹處於1%-3%水平時，通脹與標普500指數的關係是正面的，標普500指數的平均月度回報有達12.2%-13.7%。以現時通脹在1.4%的水平計算，要通脹率超越3%水平而令標普500指數回報轉差的路似乎還很遠。再者，以聯儲局的立場來看，以現時經濟還是脆弱的情況下因通脹因素而提早加息是不明智的。

因此，我們認為牛市調整不是整體下行趨勢的開始。與我們早前所提及，我們認為近期孳息率上升的擔憂不會導致股市持續下行。相反，我們認為間竭性的股市拋售只是「牛市調整」，而整體股市升勢仍保持不變。