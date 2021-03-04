【金沙中國】金沙母企486億元售拉斯維加斯物業　專注發展亞洲市場

▲ 金沙母企486億元售拉斯維加斯物業 專注發展亞洲市場

金沙中國 （01928） 母企拉斯維加斯金沙（美：LVS）公布，同意以約62.5億美元（486億港元）的價格向Apollo Global Management Inc. （APO）和房地產投資信託Vici Properties出售金沙旗下拉斯維加斯物業，專注發展在澳門和新加坡核心的亞洲業務。

母企出售美國資產，金沙中國資產組合不受影響，今早金沙中國股價隨市轉弱，暫跌0.7%，報37.3元。

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拉斯維加斯金沙出售的資產包括拉斯維加斯威尼斯人酒店、帕拉佐皇宮飯店、金沙會展中心。金沙集團去年聘請顧問尋找買家，而集團在資本支出計劃中，已經預定未來5年在度假村業務投入50億美元，當中大部分投放於澳門及新加坡。

金沙集團發言人表示，集團計劃將總部留在拉斯維加斯。金沙集團管理層此前曾指，一直在評估在紐約和得州的擴張機會，並將探索線上博彩的機會。

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編輯：吳敏芳