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【金沙中國】金沙母企486億元售拉斯維加斯物業　專注發展亞洲市場

股市 09:50 2021/03/04

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金沙母企486億元售拉斯維加斯物業　專注發展亞洲市場

金沙中國 （01928） 母企拉斯維加斯金沙（美：LVS）公布，同意以約62.5億美元（486億港元）的價格向Apollo Global Management Inc. （APO）和房地產投資信託Vici Properties出售金沙旗下拉斯維加斯物業，專注發展在澳門和新加坡核心的亞洲業務。

母企出售美國資產，金沙中國資產組合不受影響，今早金沙中國股價隨市轉弱，暫跌0.7%，報37.3元。

金沙中國全年轉虧蝕15.2億美元【下一頁】

拉斯維加斯金沙出售的資產包括拉斯維加斯威尼斯人酒店、帕拉佐皇宮飯店、金沙會展中心。金沙集團去年聘請顧問尋找買家，而集團在資本支出計劃中，已經預定未來5年在度假村業務投入50億美元，當中大部分投放於澳門及新加坡。

金沙集團發言人表示，集團計劃將總部留在拉斯維加斯。金沙集團管理層此前曾指，一直在評估在紐約和得州的擴張機會，並將探索線上博彩的機會。

金沙中國委任Robert Glen Goldstein為新主席　創辦人月中辭世【下一頁】

相關文章：【濠賭股】澳門明年諮詢修訂博彩法　金沙、銀娛跌逾2%

編輯：吳敏芳

金沙中國有限公司（01928） 金沙（美：LVS） 博彩 亞洲市場 拉斯維加斯 澳門 新加坡

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