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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數半日跌762點　科指跌逾5%穿9000點（不斷更新）

股市 12:02 2021/03/04

分享：

港股市況不斷更新

美國10年期債息再度攀升，港股承接美股低開逾300點，恒生指數低開354點，大市其後跌幅擴大至逾700點，恒生指數半日跌762點，報29118點，成交1183億元，科指跌逾5%，報8870點，跌穿9000點水平。美團 （03690） 、快手科技 （01024） 跌7%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌3%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【兩會2021】雷軍兩會提交三份建議 推動智能製造發展

【兩會2021】馬化騰兩會獻策　騰訊帶頭推科企碳中和規劃

【恒指改革】恒指公司CEO：沒有就恒指成分股增加至100隻定時間表

即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日跌762點，報29118點，成交1183億元，科指跌逾5%，報8870點。美團 （03690） 、快手科技 （01024） 跌7%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌3%。

【11：51】汽車之家2518首日招股　孖展錄13億、現已足額認購（不斷更新）

【11：47】中國稀土 （00769） 逆市續升逾13%，破頂高見1.46元。

【11：41】港股中午收市前跌約725點，報29155點。

【11：37】赤子城科技 （09911） 跌幅擴至18%，低見4.88元。

【11：30】內地股市半日下跌，上證跌近1.6%；深證跌近3%；創業板跌4.2%。

【11：16】港股跌逾700點，跌至29150點水平。藍籌當中，以藥明生物 （02269） 表現最差，股價跌逾9%。另外，舜宇 （02382） 跌逾7%；美團 （03690） 跌逾6%。至於科指跌5%，8891點。

【11：09】大市跌近700點，跌穿29200點水平。

【11：05】新能源、光伏股下跌。保利協鑫 （03800） 跌逾7%；協鑫新能源 （00451） 跌逾半成；龍源電力 （00916） 跌逾12%；金風科技 （02208） 跌近6%。

國家能源局出台《關於2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知（徵求意見稿）》，提到企業可減少存量補貼來優先獲得保障性消納額度。

【11：03】港科技股隨美股急插科指失9000點　美團挫6%、成份股僅中芯獨升

【10：59】金價跌至九個月低，招金 （01818） 跌逾4%；紫金 （02899） 跌逾9%；中國黃金 （02099） 跌逾3%；山東黃金 （01787） 跌逾1%。

【10：50】快手科技 （01024） 跌逾6%，跌穿300元水平，低見295元。

【10：42】大市跌逾600點，反向ETF FI二南方恒指 （07500） 升近4%，高見4.342元。

【10：34】港股跌逾600點，報29265點，跌614點。

【10：30】港股最新跌近600點，跌590點。

【10：26】科指跌逾4%，報8976點。

【10：24】優庫資源 （02112） 股價飈升逾七成，高見0.159元。

【10：22】美團 （03690） 跌穿350元水平，最新跌逾6%，低見349元。小米 （01810） 跌3%；騰訊 （00700） 跌2.6%；阿里巴巴 （09988） 跌1.3%。

【10：19】港股跌幅擴大至500點，報29378點。

【10：19】濠賭股回吐，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌逾4%；金沙 （01928） 跌近2%。

【10：14】汽車之家今日起招股，網上車市 （01490） 逆市升逾4%，高見1.27元。

【10：12】科指跌3.3%，報9055點。

【10：09】中芯國際 （00981） 升4%，高見29元。

【10：04】五礦資源 （01208） 跌逾1%。集團去年虧損收窄至約6470萬美元，每股虧損0.8美仙，不派末期息。

【10：03】港股跌勢略為喘定，恒指最新跌302點，報29577點。

【10：01】中資電訊股逆市向上，中移動 （00941） 升0.9%；聯通 （00762） 升0.2%；中電信 （00728） 升2.6%。

【09：57】一拖 （00038） 逆市升半成，股價破頂高見5.34元。

【09：56】美團 （03690） 跌幅擴至逾半成，低見353.4元。

【09：53】創科實業 （00669） 績後跌近0.9%。 創科實業去年純利按年增30.2%至8.01億美元（約62億港元）。派末期息每股82港仙。

【業績│出口股】創科實業去年多賺3成　派末期息每股82港仙

【09：50】油組或延長減產，三桶油逆市揚，中石油 （00857） 升1%；中海油 （00883） 升0.3%；中石化 （00386） 升0.2%。

【09：49】龍源電力 （00916） 續跌逾9%，低見9.6元。

【09：47】富時羅素公布，公司對指數進行季度審核後，將京東健康 （06618） 、海爾智家 （06690） 及申洲國際 （02313） 納入富時中國50指數。另一方面，剔除中海外 （00688） 、中信股份 （00267） 、華泰證券 （06886） 。變動將於3月19日收市後生效。

【09：44】ATMX下跌，其中阿里巴巴 （09988） 跌1%；騰訊 （00700） 跌2.4%；美團 （03690） 跌4.5%；小米 （01810） 跌2%。

【09：40】大市早段跌幅一度擴大至逾400點，恒生指數最新報29508點，跌372點。

【09：37】Tesla（美︰TSLA）股價隔晚續跌近半成，Tesla概念股下挫，比亞迪 （01211） 今早跌逾4%；贛鋒鋰業 （01772） 跌逾6%。

【09：35】科指跌2.7%，報9112點。

【09：35】偉俊集團 （01013） 逆市升逾六成，高見0.25元。偉俊集團公布與首金集團訂立不具法律約束力之諒解備忘錄，有意全面收購數字化黃金生態系統項目。

【09：34】盈大地產股權 （02992） 今早再升四成，破頂高見0.12元。

【09：32】美十年期債息逼近1.5厘，本地銀行股逆市上揚，滙豐 （00005） 升0.3%；渣打 （02888） 升2.3%；恒生 （00011） 升0.5%；中銀香港 （02388） 升2.5%，破頂高見27.4元。

【09：26】赤子城科技 （09911） 跌逾9%，低見5.23元。赤子城科技發盈警，預料去年全年應佔利潤約3300萬至4700萬元人民幣，較2019年同期減少約30%至50%。

【盈喜盈警】一文看清企業數據　赤子城去年少賺5成（不斷更新）

【09：26】Bitcoin比特幣重上51000美元水平，概念股個別發展，火幣科技 （01611） 升2%；歐科雲鏈 （01499） 升逾1%；雄岸科技 （01647） 則跌逾1%。

【09：25】金沙 （01928） 低開近1.9%，開報36.85元。

金沙母企486億元售拉斯維加斯物業　專注發展亞洲市場

【09：22】恒生指數低開354點，開報29525點。騰訊 （00700） 跌近3%；美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾3%；中芯國際 （00981） 逆市升逾2%。

【中芯國際】中芯國際近一年斥93億 向ASML採購晶圓生產機器

【09：13】期指低開373點或近1.3%，開報29311點。

【09：06】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因有200億元人民幣逆回購到期，當日淨回籠100億元人民幣。

【09：00】恒指黑期跌370點，報29393點；美股期貨升1點，報31237點。

【08：35】火幣科技︰證監會批准旗下附屬管理投資於虛擬資產的投資組合

【07：45】港股ADR收報29472點，跌407點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報46.59元，升0.34元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報700.77元，跌22.23元或近3.1%。

【07：30】美國10年期債息再度攀升，一度逼近1.5厘關口，加上私人企業新增職位遜色，美股下跌，道指收報31270點，跌121點或近0.4%；標指收報3819點，跌50點；納指收報12,997點，跌361點或2.7%。

【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 騰訊控股（00700） 火幣科技（01611） 恒生指數 滙豐控股（00005） 港股ADR

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