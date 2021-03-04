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【開市9點半】馬化騰兩會提案出爐講碳中和　聚焦今年會否出席

股市 06:53 2021/03/04

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（1）兩會今日招開序幕，馬化騰提交的建議中，最創新的提議是碳中和及環保等，兩會期間股價憧憬回穩，不過縱使騰訊 （00700） 昨升3.6%至723元，騰訊ADR調整至折算700.75港元，較港收市價低3.1%。市場同時關注馬化騰今年會否出席兩會，去年已因身體原因而缺席。

即睇開市9點半重點：

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    +7
    +6

【兩會2021】馬化騰兩會獻策　騰訊帶頭推科企碳中和規劃

【兩會2021】百度李彥宏倡自動駕駛商用合法化　籲加強未成年人網絡權益保護

 

（2）王冬勝在兩會在大灣區實施金融機構牌照及資格，推「單一通行證制度」，打造出一條跨境金融業務及跨境資金融通的「高速公路」。

【大灣區】王冬勝建議大灣區推「單一通行證制度」　推動區內數據信息互聯互通

（3）對於中芯（00981）這個通告，表達出是可以繼續採購外國技術，不過，未有提及是否涉及7納米等先進製程，如果是先進製程，則是重大消息。

【中芯國際】中芯國際近一年斥93億 向ASML採購晶圓生產機器

（4）高盛指，滙豐及渣打的在亞洲的貸款增長強勁，而且估值吸引，遂維持其投資評級。

【HSBC滙豐】高盛微削滙豐目標價至57元　維持買入評級

（5）創科業績好，加派息，股息率增至1厘。

【業績│出口股】創科實業去年多賺3成　派末期息每股82港仙

（6）再有名人提泡沫風險。

美股泡沫越吹越大 「商品大王」羅傑斯警告：結局終是悽慘

（7）香港2020年債券發行量，佔亞洲國際債券發行額34%，債券通、綠色及可持續債券市場是香港債市未來兩大方向，債券通南向期望早日正式啟動。

【債券通】金管局余偉文：香港債市被低估、佔亞洲國際債券發行34%　爭南向債券通早日開通

（8）恒指大改革5至6月才生效，各券商正預測藍籌新貴機遇。新經濟股目前正調整，可趁機觀望股價跌至吸引水平時買入。

【恒指改革】大摩：恒指改革將會提高新經濟股份比重　美團及阿里巴巴受惠最大（附潛在藍籌新貴表）

（9）美國重要數據，本網將重要數據多作一文看清形式報道，以快速閱覽走勢。

【美國經濟】美國2月ADP私人就業職位增11.7萬　遜預期　一文看清ADP數據

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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