【美股收市】長債息再逼1.5厘 納指瀉2.7% 道指挫121點

儘管美國疫苗接種再有好消息，但10年債息昨天再度攀升，一度逼近1.5厘關口，加上私人企業新增職位遜色，美股3大指數反覆下滑。科技股沽壓大，納指跌幅擴大至2.7%，道指挫121點，標指也下滑逾1%。

道指收報31270點，跌0.39%；標指收報3819點，跌50點；納指收報12,997點，跌361點。大型科技股捱沽，Netflix跌5%，蘋果、微軟、英特爾都下挫超過2%。特斯拉(Tesla)滑落4.8%，中概股小鵬和蔚來都挫4%。

美國10年債息昨天再度攀升，曾見1.498厘水平，尾段報1.464厘，仍然升5.9個基點。美銀認為，當美國10年期債息升至1.75厘時，美股將進入下一輪拋售潮。

美元回升，現貨金低報1702美元，下滑2.08%。石油出口國組織與俄羅斯等(OPEC+)考慮把減產期限從3月延長至4月，刺激油價上漲。紐約期油報61.28美元，漲2.6%；布蘭特期油升2.2%，收報64.07美元。

美國1.9萬億美元刺激方案在參議院的辯論周三開始，惟目前民主黨內部依然存在較大分歧。考慮到兩黨人數比例對半，任何來自內部的反對，最終會導致該法案功虧一簣。

俗稱「小非農」的美國2月ADP私人企業職位增加11.7萬個，大幅遜於預期增加20.7萬個。美國2月Markit綜合採購經理指數（PMI）升至59.5。

儲局發表俗稱褐皮書的地區經濟報告稱，今年頭數周經濟持續溫和增長，勞動市場有輕微改善。上月受訪的商界人士對經濟前景感到樂觀，認為疫苗接種計劃日漸加快，經濟將呈現強勁反彈 ; 不過，受訪者對消費者開支及汽車銷售的看法參差，整體製造業情況則有溫和改善。

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責任編輯：柯志宏