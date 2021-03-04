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【紓困方案】拜登同意調整支票發放門檻 降領取資格收入上限

股市 01:29 2021/03/04

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美國總統拜登據報同意設收入門檻， 限制派錢對象，防止派錢紓困遭濫用。（法新社圖片）

美國民主黨消息人士周三表示，總統拜登（Joe Biden）支持一項降低刺激性支票發放收入上限的計劃，以確保讓救濟金流向最需要緊急資金的家庭。該計劃是未來幾天即將通過的1.9萬億美元抗疫救助方案的一部分。

消息人士稱，有關門檻設定為：

（１）個人年收入達到75,000美元後，1,400美元支票發放的金額將逐步遞減，超過80,000美元將不再有資格獲得支票，眾議院法案此前的上限為100,000美元；

（２）家庭年收入達到112,500美元後，支票發放金額將逐步遞減，超過120,000美元將不再有資格獲得支票，此前的上限為150,000美元；

（３）夫妻年收入達到150,000美元後，支票發放金額將逐步遞減，超過160,000美元將不再有資格獲得支票，此前的上限為200,000美元。

目前尚不清楚在新的發放門檻下，將有多少人會收到支票；白宮未置評。

此前參議院溫和派民主黨人呼籲限制立法中的支票發放範圍。幕僚們擔心，如此高的派現規模將令其他需優先處理的事項面臨資金不足情況，比如補充失業保險、擴大兒童稅收抵免、援助州和地方政府。

美國財長耶倫上月初則表示，年收入6萬美元以下的美國工人，應該獲得刺激支票。

民主黨內部分歧，可能威脅方案於本周末在參議院獲得通過，並在失業援助計劃於3月14日到期之前送交拜登簽署。參議院計劃最快周三下午正式就該法案展開辯論。

民主黨正爭取最快周四開始修訂程序前，解決他們剩餘的分歧。鑑於兩黨在參議院各佔50席，一旦該程序啟動，共和黨只要「策反」一名民主黨人，就可能重塑某些條款。
 

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