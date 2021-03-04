【虛擬銀行】livi bank CEO孫大威：投資人才為首要任務

▲ livi bank行政總裁孫大威表示，通過開放API（應用程式介面），連接不同夥伴，推出更多創新服務，解決客戶痛點。

虛擬銀行服務去年在本地正式推出，新式的虛擬銀行能夠打破傳統規限，發展出更多更創新的應用，livi bank行政總裁孫大威就表示，目前公司策略是：「人才支出是第一，第二才是IT。」

孫指出，當初招募人才時都會集中向擁有金融、銀行經驗人才招手。「畢竟銀行仍然有合規（compliance）以及營運（operation）方面工作人員。」但到後來發現，不同行業人才都希望加入，當中不乏零售、IT等界別人才。他強調，未來人才除了在自己專業領域有經驗，亦要不斷去學習新的事物及知識。

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孫坦言，自己從傳統銀行轉到虛擬銀行，亦要謙虛地學習、接受新事物。「公司的管理層中，就有在銀行界擁有30、40多年經驗的人才，而加入livi後，就對網絡防護（cyber security）等新題目非常感興趣，並開始自學。」

他補充，未來會與不同院校合作，並參與政府的實習生計劃，讓更多學生及早接觸及了解虛擬銀行是怎樣的一個行業。「未來亦會有像傳統銀行般，推出管理培訓生（Management Trainee，MT）計劃，詳情將會很快公布。」

▲ livi bank去年已開始和牛奶公司yuu應用程式合作，用戶可以綁定yuu帳號，在livi開戶取得積分，在怡和集團合作夥伴商戶消費，透過livi App出示yuu ID，切換至livi二維碼可付款購物。（yuu app截圖）

孫大威亦預料，未來銀行業界在IT方面投入的資源將會愈來愈多。「兼容各種科技創新，以科技成果及新的技術平台，滿足客戶需求。」他補充，目前公司團隊約有180人，當中約有15至18人隸屬數據團隊，專責大量數據分析工作。

開放API 可推更多數碼服務

虛擬銀行與傳統銀行的具體分別在於，前者的基礎系統在雲端原生，可以發展及推出的數碼服務千變萬化。livi bank行政總裁孫大威表示，通過開放API（應用程式介面），連接不同夥伴，推出更多創新服務，解決客戶痛點。

去年livi bank就與牛奶公司應用程式yuu合作，前者用戶可以綁定yuu帳號，在怡和集團合作夥伴商戶消費，只要透過livi App出示yuu ID，切換至livi二維碼便可付款購物。孫表示，公司與牛奶公司合作的獎賞計劃只是第一步，希望以大家熟悉的二維碼付款方式融入大眾生活。

▲ livi bank就近日就與Mastercard合作，推出虛擬Mastercard扣帳卡，用戶網上消費，可享有現金回贈。（受訪者提供圖片）

其次，今年農曆新年期間，該公司就與京東合作，用戶使用livi扣帳卡在京東商城購物，可享折扣優惠，同時livi亦推出「數碼利是」功能，讓用戶透過數碼方式向親友派發利是。而近日該公司亦與Mastercard合作，推出livi虛擬扣帳卡優惠，livi用戶可透過liviSave帳戶申請虛擬Mastercard扣帳卡，用戶網上消費，可享有現金回贈。

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記者：李彥煒