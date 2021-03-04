【虛擬銀行】冀引領銀行業界發展　livi bank今年3大產品方向

▲ livi bank行政總裁孫大威表示，香港本地數碼轉型速度正在加快，必須把握這個趨勢，創造更高價值，智能電話面世為大眾帶來方便，未來數碼銀行服務將普及至所有人。（湯炳強攝）

孫大威從前任職中銀香港個人金融及財富管理部總經理，去年正式轉任虛擬銀行livi bank行政總裁。從傳統銀行轉戰新式網上虛擬銀行，他形容歷程非常新鮮及刺激。「livi其實是初創公司，要成功必須更深入了解該行業，但即使是資深的銀行家，亦要保持更廣闊的思維，打破傳統，並願意認識新事物。」

面對數碼轉型，孫大威就非常積極：「香港數碼轉型速度正在加快，必須把握這個趨勢，創造更高價值。」他解釋，智能電話面世為大眾帶來方便，未來數碼銀行服務將普及至所有人。他指出，公司去年8月推出服務至今，已經有超過5萬名用戶。「公司服務並沒有針對哪個年齡層或收入群組，目前公司客戶從18歲到91歲都有，當中3分2都是經由舊客戶引薦加入（referral）。」

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孫強調，用戶未來在選擇服務時，均會在社交平台上徵詢意見領袖（KOL）及朋友的意見，因此要做到好的口碑才最重要。孫指出，虛擬銀行的功能與傳統銀行相似，例如存款、貸款、支付等。「但虛擬銀行與客戶的互動就比傳統銀行要強，服務亦更貼近客戶日常生活。」他表示，公司在產品及服務設計的策略上，就必須以客戶需求與體驗為主。

▲ livi bank行政總裁孫大威表示，大眾市民對新式的虛擬銀行的信任及信賴度仍有待提高，希望livi在某些領域能夠重新定義，並引領銀行業界發展。

把握數碼轉型大趨勢

「如產品設計要足夠簡明易懂，通過客戶的反饋，提升產品質素，其次亦要保護好客戶的數據，一方面嚴格遵守職業標準，一方面用市場最先進的技術保障用戶。」他以開戶時使用的eKYC（electronic Know Your Customers）技術為例，客戶上傳照片以確認用戶身分的整個過程中，就要平衡客戶體驗及風險管理。

增加離線支付方式

孫強調，公司取名為「livi」，冀望提供的服務與用戶的生活貼近。「第一步是將服務融入用戶的日常生活如購物，第二步是個人轉帳，未來亦會進一步擴大線上支付，今年公司產品發展主要有3大方向。」

一）更豐富的支付方式；

二）消費信貸產品；

三）財富管理產品；

孫指出，現時人們已漸漸習慣網上消費及數碼支付方式，特別是疫情下。「公司將建立更豐富的支付方式，加強線上線下支付體驗。」他透露，公司將推出以NFC技術為基礎的離線支付方式，並且提升線上支付產品的體驗。其次是推出消費信貸，當中包括貸款等。「期望在今年內能推出財富管理，包括投資、保險等產品。」

虛擬銀行服務目前仍在起步階段，孫表示，大眾市民對新式的虛擬銀行的信任及信賴度仍有待提高，希望livi在某些領域能夠重新定義，並引領銀行業界發展。「面對改變，畢竟只有啟程才會看到不一樣的風景。」

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記者：李彥煒