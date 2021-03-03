【樓市現象】呢個屋苑仲有「4字頭」2房單位 獲三組客同日爭奪 買家加價兩萬奪心頭好

樓市持續暢旺，最近二手市場放盤業主的議價空間愈來愈少，樓價5百萬以下的單位更是「賣一個少一個」，成準買家的爭購對象。最近屯門私人屋苑康麗花園2房「4字頭」單位獲3組買家同時爭奪，買家不惜加價2萬，最後成功購入單位。

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利嘉閣地產首席聯席董事鄭偉延表示，該行新近促成屯門康麗花園1座中層A室的二手成交，單位實用面積約362方呎，為兩房間隔，望開揚河景及樓景。單位放盤不足一個月，原業主開價480萬元，同一日有三組客睇樓，買家為奪得單位，加價2萬元，最終單位以482萬元成交，折合實用面積呎價約13,315元。

據悉，原業主於2017年4月，以約402萬元購入上述單位，持貨近4年，現轉手帳面獲利約80萬元，物業升值約20%。

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鄭偉延補充，康麗花園上月共錄得4宗二手成交個案。屋苑現時有約5個單位放售，叫價由490萬元起。

位於新界屯門新墟河傍街的康麗花園，是區內一個私人屋苑，由華懋集團發展興建，物業於1989年入伙。建有2座大廈，提供512個單位，實用面積約362平方呎至529平方呎。項目最大賣點是交通便利，鄰近港鐵屯門站。



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記者：陳詠妍