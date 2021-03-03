▲ 【兩會2021】百度李彥宏倡自動駕駛商用合法化 籲加強未成年人網絡權益保護

兩會開幕前夕，全國政協委員、百度（美：BIDU）董事長李彥宏提交5份提案，其中有關自動駕駛和智能交通的提案，建議加快自動駕駛商用及智能交通普及，構建低碳的交通系統，促進自動駕駛汽車普及。

新股IPO｜百度傳最快本周尋求通過聆訊、嗶哩嗶哩下周闖關｜【下一頁】

李彥宏提交的5份提案，內容覆蓋自動駕駛和智能交通、智慧養老進社區、互聯網平台數據開放共享，人工智能教育體系建設、未成年人網絡安全教育等問題。

其中，在智能交通的提案中，李彥宏提出應進一步加大政策創新力度，研究為自動駕駛規模化商用合法化，又建議由各級政府、產業界及教育界共同參與的自動駕駛規模化商用推進機制。

兩會2021｜馬化騰兩會獻策 騰訊帶頭推科企碳中和規劃｜【下一頁】

他又提出，建議加強互聯網平台數據開放共享，容許網民更便捷獲取信息。他建議，有關部門應選大眾獲取信息服務密切相關的領域作為試點，而且強化互聯網平台數據開放及安全監督工作，對平台的信息開放共享和信息質量開展評估。

針對網絡安全，他建議加強未成年人士網絡權益保護，將網絡安全教育全面納入中小學課程體系，又稱互聯網企業參與網絡安全教育。

相關文章：

【美國經濟】美國2月ADP私人就業職位增11.7萬 遜預期 一文看清ADP數據

【債券通】金管局余偉文：香港債市被低估、佔亞洲國際債券發行34% 爭南向債券通早日開通