【兩會2021】馬化騰兩會獻策　騰訊帶頭推科企碳中和規劃

▲ 馬化騰兩會獻策，以碳中和為契機，倒逼低碳技術轉型。

騰訊 （00700） 馬化騰今年全國兩會計劃提交多份書面建議，涉及碳中和、生態環保、數字治理、粵港澳大灣區、鄉村振興、新就業等領域。

馬化騰在《關於落實新發展理念、推進我國科技企業實現碳中和的建議》提及，應對氣候變化是中國可持續發展的內在要求，又認為是中國主動承擔國際責任，當前推動我國科技企業實現碳中和，也是貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，推進高質量發展的重要體現。

馬化騰：推進碳中和是科技企業履行社會責任的積極體現

今年1月，騰訊正式宣布啟動碳中和規劃，成為首批啟動碳中和規劃的互聯網企業之一。馬化騰在建議中表示，「推進碳中和是科技企業履行社會責任的積極體現。」

他認為，推動中國科技企業實現碳中和，意義不僅在於科技企業自身的節能減排，更重要的是鼓勵科技企業加強技術研發創新，以碳中和為契機，倒逼中國低碳技術轉型。

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編輯：陳華