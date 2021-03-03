數碼港與香港銀行學會舉辦RegTech演示日

數碼港與香港銀行學會於今日起一連兩日舉辦RegTech演示日，協助金融機構物色由初創企業開發的相關方案，首日吸引約300名銀行代表報名參與。

是次RegTech演示日展示7間數碼港初創的RegTech方案，當中涵蓋人工智能（AI）數據分析、客戶開戶系統、通訊軟件監控、認識你的客戶（KYC）、監管規則平台、人面識別系統及人工智能交易監控等多個範疇。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，受惠於龐大的市場需求，RegTech是其一個增長最快的金融科技領域。據香港監管科技協會的研究，過去5年香港監管科技公司的數量增加10倍。

在眾多初創企業當中，其中一間參與展示的初創FundingReach，能夠基於財務報表狀況，自動作出信貸預警、分析及同業比較，從而協助銀行開發出一個人工智能財務及信貸分析平台。

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記者：謝卓榮