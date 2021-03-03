美股泡沫越吹越大 「商品大王」羅傑斯警告：結局終是悽慘

▲ 羅傑斯稱美股泡沫越吹越大，下場終是淒慘的。

「金融大鱷」索羅斯（George Soros）的前拍檔、有「商品大王」之稱羅傑斯（Jim Rogers）昨日（2日）警告，炒作熱門股票、再現散戶投資熱潮，以及透過特殊目的收購公司（SPAC）借殼上市的公司數量激增，都表明美股泡沫越吹越大，而泡沫總是以悲劇收場。

羅傑斯接受外媒專訪稱，「全球印鈔規模變大，大量資金湧入環球市場，如今看不到任何結束這種局面的理由，看到泡沫正在形成，不過尚未看到股市出現全面泡沫」。

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而資產管理機構GMO創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）上周曾警告，美股正邁向「史詩級泡沫」，並很可能在5月前破裂。

他警告，「以前也曾有過泡沫，現在將再次出現泡沫，泡沫總是會以悽慘結局告終，如果買了泡沫股票，那麼可能永遠都賺不到錢。」

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他指出，越來越多投資新手蜂擁入市，身邊的人開始談論賺錢有多容易，賺錢有多有趣。

與此同時，他說，私人企業透過SPAC方式借殼上市蔚然成風，而這經常在大牛市即將結束之際發生，「還記得300年前的密西西比公司、南海公司泡沫嗎？這一切以前都發生過，現在又再次發生」。

羅傑斯又提及，債券市場也處於泡沫之中，看好黃金、白銀的價格將飆升，並透露自己很後悔幾年前沒有買比特幣，而他現在對中國股票感興趣，因為比美國和多數國家的股票還要便宜。

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編輯：陳華