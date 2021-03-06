【維港滙 GRAND VICTORIA】 飽覽無垠海景　四房海景樓王有幾豪？

會德豐地產、信和置業（00083）、嘉華國際（00173）、世茂集團（00813）及爪哇控股（00251）攜手策劃，位於西南九龍荔盈街的全新臨海住宅項目維港滙I，公布首張價單，但首張價單並無包括四房單位。發展商早前說，四房單位罕有，故傾向招標出售。到底維港滙I的四房樓王有何特別？

示範單位參考第1座8樓A室搭建，是無改動連裝修間隔，屬4房2套配多功能房連洗手間設計，實用面積1,385平方呎，是面積最大的標準戶型。單位寬敞，樓層與樓層之間既最高高度為3.25米。

設計師特以海洋主題為設計藍本，全屋採用淺色系牆身，地板以高級天然石材鋪砌，配以各種藍色藝術擺設和家具作點綴。客飯廳長約7.5米，闊約4米，連接50平方呎露台，空間寬敞，盡覽開揚維港海景。

單位設有兩間套房，均與客飯廳同向，同設特大弧形轉角玻璃窗，享維港海景。設計方面，兩間套房都運用波浪牆身，且特意在傢俱加上金屬邊框和配件，為房間增添時尚感。主人套房空間闊落，擺放雙人床後仍可三邊落床。主人浴室方面，設有浴缸，但浴室不設窗，即俗稱的黑廁。

另一個套房除了設有特大弧形轉角玻璃窗，同時連接16平方呎的工作平台。套房間隔實用，有預留衣櫥位置，讓住客打造私人衣帽間。套房浴室設有窗戶，有助通風，亦同樣配備齊全，並設浴室寶。

廚房布局工整，而且設備一應俱全，包括氣體煮食爐、電磁煮食爐、抽油煙機、微波爐、蒸焗爐、咖啡機及洗衣乾衣機、酒櫃及雙門雪櫃等。此外，多功能房位於廚房內，是連洗手間間隔，可作工人房之用。

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