【維港滙GRAND VICTORIA】三房海景單位不設玄關　開門即見⾧形客飯廳

西南九龍荔盈街的全新臨海住宅「GRAND VICTORIA 維港滙」第1期「GRAND VICTORIA I 維港滙 I」開放示範單位，料最快本月賣樓。其中一個示範單位參考第2座18樓C室搭建，是無改動連裝修間隔，屬3房1套配多功能房連洗手間設計。單位實用面積784平方呎，不設玄關，空間寬敞，而且樓層與樓層之間的最高高度為3.25米。

客飯廳⾧約6.5米，闊約3米，並連接28平方呎露台，讓住戶享維港景致。牆身方面，設計師採用暖色系布藝及特色石材裝飾，且用天然石材鋪砌地板，並配襯各種同色系金屬家具擺設。

主人套房與客飯廳同向，且設大型玻璃窗，另連16平方呎工作平台，讓住戶享維港景致。此外，主人套房寬敞，有足夠活動空間，就算擺放雙人床後，仍可三邊落床。設計方面，房間內的衣櫥和儲存空間均選用透明材質和彎曲線條來設計及構造。主人浴室方面，設備同樣齊全，附送浴室寶，且設浴缸。另外，兩間客房間隔同樣實用，並設落地玻璃窗。

長形廚房布局工整，提供充裕枱面作備餐之用，同時附送家電爐具，如氣體煮食爐、抽油煙機、微波焗爐、蒸爐、雙門雪櫃及洗衣乾衣機。此外，多功能房位於廚房內，屬連洗手間間隔，可作工人房之用。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

維港滙GRAND VICTORIA示範單位 單位間隔 第3座（3B）18樓E室（一房） 【查看更多】 第2座18樓B室（兩房） 【查看更多】 第2座18樓C室（三房） 【查看更多】 第1座8樓A室（四房） 查看更多（待更新） 首張價單【查看更多】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機