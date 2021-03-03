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【維港滙GRAND VICTORIA】兩房489平方呎　開放式廚房設落地玻璃　年輕中產家庭最合適？

股樓投資 21:25 2021/03/03

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西南九龍全新臨海住宅「GRAND VICTORIA 維港滙」第1期「GRAND VICTORIA I 維港滙 I」本月登場，全盤建有524伙，設開放式至四房戶型，其中兩房單位佔222伙。值得留意的是，其中一款兩房戶型的廚房以落地玻璃作間隔，設計罕見。 

示範單位參考第2座18樓B室搭建，屬兩房無改動間隔，實用面積489平方呎。客飯廳呈長方形設計，方便擺放傢俬，另設特大玻璃趟門，連接22平方呎露台，讓住戶享維港景致。主人睡房呈⾧方形，有預留衣櫃位置。此外，主人睡房設大型玻璃窗，連接16平方呎的工作平台，有助房間採光及通風。客房與主人睡房同向，而且有大型玻璃窗，讓住戶享維港景致。

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廚房多面睇

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開式廚房以落地玻璃作間隔，保留傳統獨立梗廚阻隔油煙的作用之餘，亦有開放式廚房的開揚感覺。廚房同時附送多款爐具家電，如雙門雪櫃、抽油煙機、四頭電磁煮食爐及蒸焗爐。浴室設備同樣齊全，附送暖風機，住戶即使冬天沐浴，也不怕着凉，惟浴室不設窗，即俗稱的黑廁。

維港滙GRAND VICTORIA示範單位 單位間隔
第3座（3B）18樓E室（一房） 查看更多
第2座18樓B室（兩房） 查看更多
第2座18樓C室（三房） 查看更多
第1座8樓A室（四房） 查看更多（待更新）

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撰文 : 黃卓賢

維港滙I 爪哇集團 世茂集團（00813） 嘉華 信和 信和置業（00083） 會德豐地產 維港滙
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