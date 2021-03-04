【好想去日本】AEON辦「宮崎美味之旅」   直送日本特色產物兼設攝影比賽

港人愛遊日本，宮崎縣香港事務所卻在指定AEON店舉辦了「宮崎美味之旅」，逾50款宮崎產的優質食材及特色產物一次過運送到AEON供選購。主辦單位亦透過連番活動如抽獎及攝影比賽，送出旅遊禮券、頂級宮崎牛扒、購物禮券等獎賞。

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3月4日至17日一連兩星期，「宮崎美味之旅」將首次登陸AEON康怡、黃埔、屯門、荔枝角及荃灣店，主打高質味美的宮崎食品，包括由宮崎縣直送的急凍肉類，如即食烤肉和黑毛和牛肉和黑豚肉漢堡；日本進口零食、飲料及醬料，還有各類宮崎縣產的新鮮水果，包括淡雪、金桔、迷你番茄及日向夏等。同場AEON康怡及黃埔限定更即場販售烤番薯，番薯即買即烤。

主辦單位亦安排了一連串節目，其中「宮崎美味之旅抽獎活動」將派總值超過$30,000的獎品；同場還有「宮崎遊蹤逐個捉攝影比賽」，提交以宮崎縣為主題的相片作品參賽，結合創意詮釋宮崎之魅力，特設20名優秀獎，每名勝出者可獲得AEON $1,000購物禮券；活動期間更設有「料理教室」，讓大家近距離觀看導師示範如何將宮崎縣食材入饌。

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責任編輯：蘇穎琪