旅發局公布新一年工作計劃 「賞你遊香港」名額增至2萬個 預花2000萬推本地消費

今日（3日）旅發局公布新一年工作計劃，主要以鼓勵本地消費及帶動氣氛做短期目標。旅遊發展局總幹事程鼎一表示，旅遊業重啟時間表仍不確定，但會繼續推動本地消費，如無意外更會在數星期內再推出第二輪「賞你遊香港」計劃及「賞你住」計劃，預計花約2000萬元推本地消費、如酒店Staycation。

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旅發局表示，今年預計運用4.03億帶用本地消費、以及於旅遊陸續重啟時，推出大型推廣活動吸引旅客，包括「賞你遊香港」計劃及「賞你住」計劃，同時加強大灣區推廣。即將推出的第二輪「賞你遊香港」計劃名額較第一輪多，將增至2萬個，另外「賞你住」計劃參與的酒店有超過100間，當中包括五星級酒店，市民到本地零售及餐飲商戶消費滿800元，可換取一個本地遊名額，或選擇換取到酒店Staycation的500元優惠。於此同時，該局正研究優惠能否與5000元消費券並用，要待政府推出更多細節後才能決定。

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除針對香港消費者，程指內地旅客佔整體來港遊客數字的78%，大灣區遊客佔超過60%，因此會於旅遊業重啟時，將推廣資源聚焦於大灣區，吸引内地旅客，由以往即日來回改為過夜，增加在港消費。不過，程表示長期計劃非只著重內地旅客，而是全球旅客。

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責任編輯：翁嘉陽