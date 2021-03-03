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【零售寒冬】香港零售連跌24個月　分析師料2月止跌為升　零售協會：只屬假象

商業 19:45 2021/03/03

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低基數效應亦有利今年2月的零售數據止跌為升，但不等於復甦。（程志遠攝）

香港零售表現慘淡多時，經歷24個月的跌幅後，估計2月很大機會出現正增長。不過，並非等同市況開始復甦，香港零售協會主席謝邱安儀更指，升幅只屬假象。

【零售寒冬】香港1月零售銷貨值跌13.6%　遜市場預期

香港1月份零售銷貨值的臨時估計為326億元，跌幅略為擴大3個百分點至13.6%。星展銀行香港經濟師謝家曦認為，1月份的跌幅主要受兩大因素所致：(1) 農曆新年在2月；而非1月、(2) 月內限聚令拖累外出消費。2月剛過去，農曆新年節慶消費，加上限聚令逐步放寬，謝指零售銷貨值很大機會出現正增長。同時，去年2月的市道亦開始受疫情拖累，當月零售更創有紀錄以來最大單月跌幅，低基數效應亦有利今年2月的零售數據止跌為升。

全年或升12%　但復甦之路漫長

他更估計，今年零售銷貨值將按年錄得12%升幅。他強調此只屬保守估計，觀乎未來疫情走勢、疫苗接種及通關進度，有機會上調估算。但即使是上升12%，亦只是從低位回升一半。

部分一直被視為重災區的類別，例如珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，今年2月份銷售額按年升超過1倍。（程志遠攝）

香港零售協會主席謝邱安儀亦指出，去年2、3月份的零售跌幅最為沉重；即使錄得增長，亦絕對不等同市況復甦。據她透露，部分一直被視為重災區的類別，例如珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，今年2月份銷售額按年升超過1倍。

不過事實上，若與2019年2月比較，當時市道未受社會運動及疫情影響，該類別仍錄得4成至8成的跌幅。謝稱，此「假象」同樣出現在服裝、百貨及眼鏡等。她又指，展望3月情況將遜於2月，市民的購物意欲仍集中在日常消費，市況復甦之路漫長。

【旅業寒冬】朗廷酒店CEO：疫情應對如跑馬拉松　已至最後一段路

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記者：葉泳珊

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