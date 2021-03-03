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【保誠 2378】保誠去年經營溢利升4%至55億美元 計劃發新股籌最多30億美元

股樓投資 19:35 2021/03/03

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保誠(02378)公布去年全年業績。截至去年１２月底止，來自持續經營業務的經調整經營溢利55.07億（美元，下同），按年升4%，符合市場預期，每股盈利81.6仙，派第二次中期息10.73仙，大減59%，全年股息為每股16.1分。

截至去年底，亞洲經調整經營溢利增長13%至36.7億元；內含價值增長13%至442億元；亞洲全年年度保費等值銷售額減少28%至37億元。其中亞洲新業務利潤下跌38%至22億元，當中香港跌幅最多，下跌62%至7.9億元，主要是由於去年的大部分時間，香港與內地的邊境長期關閉，限制內地訪客入境，影響內地訪客業務 ，導致香港的銷售額大幅下降所致。

集團指，美國壽險業務（Jackson National Life）分拆事項預計將於今年第二季度完成，並指為贖回現有的高票息債券，加快去槓桿化，正在考慮於完成分拆後，透過向機構及香港散戶投資者進行全球公開發售，籌集約25億至30億元的新股本，以提高財務靈活性及減低資產負債表槓桿。集團相信，提高在港股份流動性後，可帶來顯著利益。

【大行報告】友邦最壞時間已過去 野村上調目標價16% 【見下頁】:

券商予友邦目標價：

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記者﹕郭秀慧

 

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