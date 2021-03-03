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南韓多人接種牛津疫苗後現不良反應 2名男子死亡 同為長期病患

環球政經 19:27 2021/03/03

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新冠肺炎疫情持續，為有效控制疫情，全球多國先後展開大規模民眾接種疫苗計劃，但有個別個案在接種後出現不良反應。上月底南韓正式展開新冠疫苗接種計劃後，多位接種者在接種牛津大學與阿斯利康研發的新冠疫苗後，出現不良反應，根據韓聯社報道，有兩名男子於接種牛津疫苗後死亡。

【新冠肺炎】K11 MUSEA今終止「名潮食館」租約  本周六將重開商場：【下一頁

南韓防疫部門指出，首名死者為一名年約50多歲的男子，周二（2日）接種牛津與阿斯利康（Astrazeneca）研發的新冠疫苗，同日下午突然心臟病發作及呼吸困難，送院搶救後情況曾一度好轉，但於翌日上午再次心臟病發死亡。但南韓防疫部門指，目前未能確認該男子死因是否與接種疫苗有直接關係，因該男子本身患有心臟病、糖尿病、中風等多種疾病。

【新冠肺炎】美國有至少36人於接種疫苗後 患上血液疾病 矛頭指向兩藥廠 其中一人死亡

第二名死亡的是一名患有腦血管疾病的63歲男子，長居於平澤市一間療養院。男子於上周六（2月27日）接種牛津疫苗後於翌日出現發高燒、全身疼痛的嚴重症狀，其後病情惡化，周二轉院接受治療，最後因出現敗血症及肺炎而於當地周三（3日）早上死亡。另外，南韓當局指周二有人接種牛津疫苗後出現嚴重不良反應。其中一名中年男子接種20分鐘後，出現口齒不清、頭痛及全身無力的嚴重症狀。

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責任編輯:翁嘉陽

 

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