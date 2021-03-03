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【大灣區】王冬勝建議大灣區推「單一通行證制度」　推動區內數據信息互聯互通

宏觀解讀 19:18 2021/03/03

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王冬勝建議，可借鑑歐盟經驗，在大灣區實施金融機構牌照及資格，推「單一通行證制度」。

全國政協委員、滙豐HSBC亞太區行政總裁王冬勝認為，粵港澳大灣區在金融基礎設施建設、金融市場互聯互通及金融業對外開放等方面已取得了進步，但建議可賦予大灣區內現有自貿區更大範圍、更深層次的自主改革權限，進一步消除制度性障礙，構建與國際接軌的金融規則體系，如推出「單一通行證制度」等。

王冬勝建議，可借鑑歐盟經驗，在大灣區實施金融機構牌照及資格，推「單一通行證制度」，令三地金融機構在跨境提供金融服務時無需再單獨申請准入，既可避免監管套利，又能避免產品、管道式互聯互通碎片化、制度性障礙等問題，在大灣區打造出一條跨境金融業務及跨境資金融通的「高速公路」。

彭博指滙豐正遴選王冬勝接班人，詳見【下一頁】

其次，他建議探索通過立法，將部分與跨境金融業務密切相關的判例法，率先在自貿區轉化為當地金融法規和規範性文件，推動落實法律規則的趨同，便利跨境金融業務的開展。

王冬勝建議，以徵信記錄跨境使用為突破口，推動大灣區數據信息互聯互通，目前大灣區多個城市出台了支持港澳青年人赴內地創業的政策措施。

高盛調低滙豐目標價，詳見【下一頁】

王冬勝又指，香港經濟長期以來存在產業結構單一的問題，無法為香港青年就業提供足夠的發展空間，建議兩地政府部門將青年發展作為粵港澳合作機制中的重要議題，出台統一及相互銜接的政策。同時，對有意願到大灣區發展的青年人進行分類指導，包括就讀、就業及創業。

相關文章：滙豐投資管理加快拓展亞洲業務　聚焦另類投資、ESG等領域

 

【管好MPF】BCT專家出謀獻策 扣稅入返自己袋

編輯：陳韻妍

港股 經濟 金融 王冬勝 滙豐控股（00005） 互聯互通 大灣區

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