【消費優惠】Klook酒店自助晚餐低至78折　白色情人節Staycation都有優惠

▲ Klook今日起至3月9日推出限時優惠，自助晚餐低至78折。（Klook網站圖片）

限聚令放寬下，酒店晚市自助餐回歸。Klook今日起至3月9日推出限時優惠，除了自助晚餐低至78折，Staycation亦有優惠，涵蓋白色情人節、復活節期間、母親節等特別日子。

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九龍海逸君綽酒店The Promenade自助晚餐（星期四至日）低至78折，成人每位只需HK$557（原價HK$712.8），小童及長者每位HK$385（原價HK$536.8），美食包括生蠔、刺身、磯煮鮑魚、紅燒花膠、香煎鴨肝等。歷山酒店晚市自助餐（星期五至日及公眾假期）低至82折，成人每位只需HK$574（原價HK$702），4至11歲小童每位HK$421（原價HK$515），美食包括生蠔、冰鎮蟹腳、慢烤特級肉眼扒、Häagen-Dazs雪糕等。

Staycation方面，迪士尼探索家度假酒店標準客房連雙人酒店早餐套餐，逢星期五至六入住只需HK$1,881，人均HK$940.5（原價HK$2,376）。若想要主題房間佈置，只需HK$1,990起，主題包括《反斗奇兵》、「新婚慶祝更快樂」、「生日慶祝更快樂」等。

The Upper House 奕居住宿度假優惠低至HK$2,899起，人均HK$1,449.5（原價HK$7,800），即可獲免費升級入住一晚 Studio 80 豪華房，以及HK$1,500房內用餐餐飲消費額或一位享用90分鐘房內按摩療程。可於3月6日至5月31日入住，白色情人節、復活節期間、母親節適用。

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責任編輯：朱悅瀅