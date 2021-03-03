【港股追蹤】周四開市前 3件不可不知事件

港股今日全日交投雖稍縮減至不足2000億元，惟全日藉騰訊(00700)和一眾內銀股引領下，恒指全日大升784點，重返30000點關口在望。踏入周四(4日)，本港、內地及外圍俱有不同事件，開市前宜留意以便作出進一步部署。

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周四開市前宜關注消息一覽：

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至於周三(3日)的重點消息，包括美團(03690)旗下美團優選涉不正當價格行為，遭罰150萬元人民幣；港交所（00388）委任歐冠昇為新任行政總裁的任命已獲證監會核准；中金發表報告看好, 內銀股盈利或創近5年新高；以及藍籌股創科實業 （00669） 公布去年全年純利按年增30.2%至8億美元。

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