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【港股追蹤】周四開市前 3件不可不知事件

股樓投資 21:54 2021/03/03

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港股今日全日交投雖稍縮減至不足2000億元，惟全日藉騰訊(00700)和一眾內銀股引領下，恒指全日大升784點，重返30000點關口在望。踏入周四(4日)，本港、內地及外圍俱有不同事件，開市前宜留意以便作出進一步部署。

【大行報告】中金料內銀利潤增長創5年最高　除四大行外　再薦5大內銀股   詳情請看  【下一頁

周四開市前宜關注消息一覽：

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【恒指季檢】中金料恒指改革後更具代表性 新經濟股佔比將過半 未來有力染藍股份料達25隻   詳情請看【下一頁

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至於周三(3日)的重點消息，包括美團(03690)旗下美團優選涉不正當價格行為，遭罰150萬元人民幣；港交所（00388）委任歐冠昇為新任行政總裁的任命已獲證監會核准；中金發表報告看好, 內銀股盈利或創近5年新高；以及藍籌股創科實業 （00669） 公布去年全年純利按年增30.2%至8億美元。

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撰文 : 李尚毅

越秀房產信託基金（00405） 九龍倉置業（01997） 港股

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