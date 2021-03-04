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【機迷熱話】Sony新專利曝光　嫌手掣太貴可以香蕉取代！

科技 12:30 2021/03/04

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近年電玩遊戲手掣所應用的技術愈見愈多，據外媒 《Gamesindustry》最新報道，Sony 近日發布一項新專利，準備使用香蕉、橙或其他非電子物體作為遊戲手掣使用。

據該Sony專利描述，其主要是藉相機鏡頭的動態捕捉技術專利，捕捉玩家手中的非發光電子物件，再透過追踪該物件表面映射虛擬按鍵，使其成為遊戲手掣。

具體運作就是首先拍攝用戶手中的物件，然後透過拍攝的照片追蹤物件的像素、輪廓以及顏色。用戶也能預先設定夠將哪些物件當成遊戲手掣。

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此外，專利申請文件還詳細探討了如何在 3D 空間中偵測香蕉的移動方式，用戶甚至可以同時將兩種物件當成控制器，例如是使用「雙蕉手掣」，或將「雙橙手掣」當成方向盤等操作。

不過目前就未知該Sony專利會否在通過申請後，應用在商品領域上。

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責任編輯：張寶燕

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