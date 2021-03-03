【中芯國際】中芯國際近一年斥93億 向ASML採購晶圓生產機器

▲ 中芯國際近一年斥93億元，向ASML採購晶圓生產設備。

中芯國際 （00981） 披露，於2月1日，公司與阿斯麥（美：ASML）簽訂了經修訂和重述的批量採購協議，有效期延長至2021年的12月31日，公司根據批量採購協議已於2020年3月16日至2021年3月2日的12個月期間就購買用於生產晶圓的阿斯麥產品與阿斯麥集團簽訂購買單，總代價約12億美元（約93.6億港元）。

中芯國際表示，公司為中國最先進及最大的集成電路製造商，為應對客戶的需求，公司繼續擴大其產能、把握市場商機及增長，批量採購協議及阿斯麥購買單乃於公司正常業務過程中就購置用於生產晶圓的相關機器作出。由於阿斯麥批量購買協議原訂於去年底到期，公司簽訂經修訂和重述的阿斯麥批量採購協議。

根據媒體早前報道，2018年中芯國際曾經向ASML訂購一台用於7納米或以下工藝的EUV（極紫外光）光刻機，但由於美國特朗普政府介入，該台EUV光刻機最終未能交付，令中芯國際先進製程受阻。

中芯國際傳獲得部分美國供應商供應許可【下一頁】

去年中芯國際相繼遭美國列入「中方企業名單」及「實體清單」，意味供貨商將需要美國政府許可才能供貨予中芯國際。中芯國際曾預期，美國禁令對10納米及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響。

內媒則最新報道，中芯國際已獲得部分美國供應商供應許可，但主要涵蓋成熟製程。

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編輯：陳健婷