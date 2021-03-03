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國會暴亂涉事者指當日有車輛接送 或涉及組織策動

環球社會熱點 19:01 2021/03/03

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美國國會暴亂事件陸續進入司法程序，涉事者身份亦被公開。據法律文件顯示，1名消防員被指乘坐由保守派年輕人組織Turning Point USA（簡稱TPUSA）安排的車輛前往華盛頓國會參與暴動，意味國會暴動或由個別團體負責組織及策動。

極左混入侵粉衝擊國會? FBI：找不到證據 【下一頁】

法庭文件顯示，於國會暴亂事件當中，一名退休消防員乘坐由TPUSA安排的車輛前往華盛頓，意味國會暴動事件或由個別團體組織策動。該名退休消防員桑福德（Robert Sanford）現年55歲，任職消防員已26年，在上月退休。他於1月14日於賓夕法尼亞州被捕，當局以多項罪起訴他，包括使用使用危險武器襲擊警務人員。

其代表律師表示，桑福德指國會暴亂發生當日，他與另外50人乘坐由保守派年輕人組織TPUSA安排的車輛前往華盛頓參與集會。

事實上，於國會暴亂發生前幾天，TPUSA創辦人柯克（Charlie Kirk）於Twitter帖文中表示，其附屬組織將安排逾80架車輛接載特朗普支持者前往華盛頓，直言「為總統而戰」（fight for the president）。同時他們亦會為特朗普支持者安排住宿。但該帖文現時已被刪除。

警員形容示威者似準備打仗 歸咎情報失誤 【下一頁】

TUPSA發言人Andrew Kolvet卻堅稱沒有牽涉於國會暴亂事件內。他指該組織只安排7架巴士接載支持約350名特朗普的學生前往特朗普集會演講，然後巴士開走。他強調當日沒有接送桑福德到達華盛頓。

事實上，TUPSA一向與特朗普關係良好，特朗普於2019年曾抽空出席其組織活動演講，TPUSA創辦人柯克亦多次指摘美國傳媒過分針對特朗普。

國會暴亂發生至今，已有超過310人因涉及事件遭到起訴。

責任編輯：郭麗明

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