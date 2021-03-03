【大行點睇】大摩看好中資電訊商第四季表現 維持這股為行業首選

摩根士丹利發表研究報告指，料中國電訊業第四季的服務收入按年升4.1%；移動收入按年升1.4%；5G滲透率在今底至少達17%；固網收入按年升9.6％。

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當中，該行認為，中國移動（00941）、中國電信（00728）及中國聯通（00762）的第四季總收入分別按年升5.4% 、3.8%及3.4%，中國電訊表現最好主要是因在工業互聯網獲更多曝光。該行予三間電訊運營商「優於大市」評級，維持中國移動為行業首選。另外，該行指，中國鐵塔（00788）的股息具潛在上升空間，料股息發放率可達65%。

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中國移動全日升2.3%，報56.25元，成交30.87億元；中國電訊升5%，報2.71元，成交6.5億元；中國聯通升3.4%，報5.22元，成交8.7億元；中國鐵塔升2.6%，報1.18元，成交近5億元。

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