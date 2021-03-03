【樓市成交】曼克頓山5房海景樓皇 連車位9100萬成交　創分層成交價新高

近期樓市成交回暖，除了細單位、上車盤外，連近億元的豪宅大單位也創新高價。曼克頓山5房海景樓皇，連車位近日以9,100萬元成交，折合折合呎價約2.96萬元，創分層成交價新高及實用呎價次高。

美聯物業美孚六期分行(2)營業經理王俊康表示，上述成交單位為曼克頓山2座極高層A室，實用面積3,071方呎，屬5房間隔，望維港煙花海景，連1車位，吸引心儀優質物業之買家承接，成交價9,100萬元，折合實用呎價29,632元。據悉，單位於2018年底放盤，當時連3車位叫價1.28億元。

資料顯示，原業主於2009年9月連4車位購入，當時成交價6,200萬元。客廳闊落，外望靚景。

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記者：李兆明