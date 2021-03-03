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【維港滙Grand Victoria】一房319呎有海景　無工作平台　單位間隔更見使實用？

股樓投資 20:26 2021/03/03

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會德豐地產、信和置業、嘉華國際、世茂及爪哇攜手策劃，位於西南九龍荔盈街的全新臨海住宅「GRAND VICTORIA 維港滙」第 1 期「GRAND VICTORIA I 維港滙 I」開放示範單位。

示範單位參考第1期第3座（3B）18樓E室搭建，屬一房無改動間隔，實用面積319平方呎，外連22平方呎露台，不設工作平台或窗台。雖然單位只有319平方呎，但發展商善用空間，其中玄關位置設有儲物櫃及枱面。客飯廳間隔方正，外連露台，增加採光及通風效果，可享維港景。

睡房間隔實用，採用特大玻璃幕牆設計，而且與客飯廳同向，即享維港景。單位採用開放式廚房設計，配備雙門雪櫃、洗衣乾衣機、雙頭電磁煮食爐、蒸焗爐及抽油煙機。浴室方面，設備齊全，且設浴室寶，但不設窗，即俗稱的黑廁。

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維港滙Grand Victoria示範單位 單位間隔
第3座（3B）18樓E室（一房） 查看更多
第2座18樓B室（兩房） 查看更多（待更新）
第2座18樓C室（三房） 查看更多（待更新）
第1座8樓A室（買房） 查看更多（待更新）

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撰文 : 黃卓賢

爪哇集團 世茂集團（00813） 嘉華 信和 會德豐地產 維港滙

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