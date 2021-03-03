【新冠疫苗】眾安國際加副作用保障　住院現金每日1,000元　設身故賠償20萬元

▲ 眾安國際提高「新冠疫苗副作用保障」的住院現金援助金額至1,000元，受保障住院時間由10日延長至15日。

隨著新冠疫苗陸續運抵香港，疫苗接種計劃亦已經開展。眾安國際宣布，提高「新冠疫苗副作用保障」的住院現金援助金額增至每日1,000元，而保障的住院時間將由10日增至15日，並設有身故賠償20萬元。同時，會取消計劃的名額限制。

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新安排下，如ZA Fam會員在接種由政府認可的新型疫苗後，14日內因副作用而入院治療，每日可獲現金援助金額將由800元提升至1,000元，受保障住院時間由10日延長至15日。一旦不幸因疫苗副作用而身故，計劃會提供一筆過20萬元的身故恩恤金。

眾安國際去年2月撥款成立「ZA抗疫保障金」，為確診的ZA Fam會員提供一筆過2萬元的緊急援助金。隨著「新冠疫苗副作用保障」的推出，市民只需完成簡單的登記步驟並成為 ZA Fam 會員，便有機會獲得「ZA 抗疫保障金」提供的雙重保障。

「ZA 抗疫保障金」的有效期至今年6月30日，凡持有有效香港身份證的香港居民，無論是新加入或現有的ZA Fam會員，均可免費參加此計劃 。

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