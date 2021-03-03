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【強生疫苗】美國正式開打 86歲女子接種第一針

環球社會熱點 18:42 2021/03/03

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新冠肺炎疫情持續，多國都加緊為民眾接種新冠疫苗。美國早前批准緊急使用強生疫苗，並於周二（2日）起為民眾接種強生疫苗。美國俄亥俄州一名86歲女子，成為首位接種強生疫苗的美國人。

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美國FDA上周六（2月27日）正式批准強生（Johnson & Johnson）研發的單劑新冠疫苗。強生疫苗的整體有效率為66.1%，於美國的有效率為72%。強生疫苗獲FDA批准後，首批近400萬劑於周日（2月28日）展開運送，並於周二運抵各地進行接種。

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施馬倫貝格（Barbara Schmalenberger）為美國首位強生疫苗接種者，她於俄亥俄州哥倫布市的朔滕施泰因中心（Schottenstein Center）接種疫苗。

施馬倫貝格對接種強生疫苗感到興奮，更表示：

你為了健康著想應接種（新冠疫苗），但要選擇你覺得最好的疫苗。而我由第一日開始，就已覺得（強生疫苗）最好。

（For your health, you need to get [a COVID-19 vaccine], but also get the one that you feel the best about. I felt the best about [Johnson & Johnson's vaccine] from day one.）

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美國疾控中心（CDC）總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）指出，強生疫苗只需接種一劑，因此民眾無需等候再接種第二劑。再加上強生疫苗毋須特別裝置冷藏，可於攝氏2至8度之間運送，能加快接種計劃進度。

另外，美國總統拜登（Joe Biden）周二宣布，美國於今年5月底前可有足夠劑量，供所有成年美國人接種新冠疫苗。拜登指出由於強生與默克藥廠（Merck）合作加快疫苗生産進度，因此美國於5月底前已能獲足夠劑量，較原定7月底的期限更早。

圖解疫苗接種注意事項

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責任編輯：鄭錦玲

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