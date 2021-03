【強生疫苗】美國正式開打 86歲女子接種第一針

新冠肺炎疫情持續,多國都加緊為民眾接種新冠疫苗。美國早前批准緊急使用強生疫苗,並於周二(2日)起為民眾接種強生疫苗。美國俄亥俄州一名86歲女子,成為首位接種強生疫苗的美國人。

美國FDA上周六(2月27日)正式批准強生(Johnson & Johnson)研發的單劑新冠疫苗。強生疫苗的整體有效率為66.1%,於美國的有效率為72%。強生疫苗獲FDA批准後,首批近400萬劑於周日(2月28日)展開運送,並於周二運抵各地進行接種。

施馬倫貝格(Barbara Schmalenberger)為美國首位強生疫苗接種者,她於俄亥俄州哥倫布市的朔滕施泰因中心(Schottenstein Center)接種疫苗。

施馬倫貝格對接種強生疫苗感到興奮,更表示:

你為了健康著想應接種(新冠疫苗),但要選擇你覺得最好的疫苗。而我由第一日開始,就已覺得(強生疫苗)最好。

(For your health, you need to get [a COVID-19 vaccine], but also get the one that you feel the best about. I felt the best about [Johnson & Johnson's vaccine] from day one.)