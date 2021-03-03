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【美股分析】增長股回調後估值吸引 分析師建議現可買入五股

股樓投資 19:25 2021/03/03

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無風險的債券利率上升令風險較高的板塊吸引力下降，這對科技股的影響更是深遠，尤其市場預期它們未來會賺取大量利潤，高利率將提高折現率，侵蝕了這些未來利潤的價值。

【美股分析】花旗指美債息仍會上升 美股再臨調整潮?

過去六個月，雖然納斯達克指數中的大型股升逾3%，但債息卻因通脹預期及經濟復甦的預期，而翻倍至超過1.4厘，利好價值股多於增長股。但由基本面來看，這些經歷一定調整的科技股，其短期的盈利能力仍然強勁。BTIG股票分析師團隊便在納斯達克100指數的成份股中，選出今年盈利增長預期超過10%，以及由去年九月以來股價下跌的股份。

五隻BTIG認為值得買入的增長股

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BTIG的買入名單中，團隊指Amazon在過去6個月下跌12.4%，但分析師預期今年盈利增長達14%，2022年更達38%，至於兩大晶片巨頭Nvidia及AMD分別在過去六個月跌4%及6.3%，但今年盈利增長更達12%及52%; 五隻他們所推薦的股票中，過去半年跌幅最大的Docusign今明兩年盈利增長亦達54%及56%。

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撰文 : 林展鋒

經濟 美股 股票 債券 指數 通脹 板塊 買入 NVIDIA Amazon

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