【無與輪比@iM網欄】做個好乘客！ 令你變成討人厭乘客的五件事 

香港交通方便，很多人也沒有駕車的習慣；亦有很多人覺得駕駛壓力甚大，因而極少駕車。然而，大家總有機會乘坐其他人的順風車，對車主來說，汽車是重要的私人空間。人與人之間貴乎尊重，很多行為對司機或者車主而言，都是冒犯，但乘客往往懵然不知。以下行為，如果你曾經做過，以後唔好；如果你從未做過，恭喜你，你是一位好乘客。排名不分先後：

（一） 直接坐後座

禮儀上，後座是一個地位較高的位置，因此如果朋友願意載你一程，而你又無意視其為「柴可夫」的話，請先步往助手位上車，除非朋友示意你逕往後座。或者你會說，我作為司機也不介意朋友坐後座，大家後生仔有咩所謂… Well，你早上不叫人早晨、人家交你物件你不道謝、筷子交叉握持，基本上也不影響效用的——但，這卻顯示了你有否教養了。

（二） 在車上進食

這除了涉及尊重與否，也有衛生的問題。車廂由很多組件組成，易於藏污納垢，當食物殘屑留於車廂，或會引來昆蟲由排水口等處進入，影響衛生。乘客固然應盡量增避免車上進食，車主亦應定期清潔車廂。

（三） 教官上身

車主、司機載乘客一程，多數已心中有數，行走多遠、走哪條路，私家車不是的士，基本上不太歡迎乘客提供路線（司機主動詢問除外），司機最討厭聽到「你點解唔行XXX呀？」此外，教司機駕駛亦是極不受歡迎的行為，「抽頭嘛！」「行右線啦！」坦白說，對自詡駕駛技術「還可以」的人（如筆者）而言，這都是冒犯行為。

（四） 當錶台是Keyboard

也許對很多沒有駕使習慣，又或是車款與駕使者不同的朋友來說，錶台的設計與佈局比較新奇，有些人眼到手到，行駛途中弄弄冷氣，開一下窗，試一下電動椅，直接將前座當成自己的辦公室，按鍵就是銉盤，總要敲一下才安樂。作為司機，筆者的解決方法是「LOCK窗」和主動詢問乘客會否感到寒冷，以及將手多多的乘客列入黑名單。

（五） 大力關門

八九十年代的汽車，車門往往往要大力關上才關得妥當，很多人大概因此習慣了。可是對很多車主來說，那聲「呯」的關門聲，是直接憾進其心中的。大力關門除了會傷及車主的心，也很易發生意外，夾到其他乘客的手指便不太好了，乘客日後還是用手帶著車門，小心地用適當力度關門較好。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

更多無與輪比@陳政深的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！