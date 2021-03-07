  • 20°C
香港時間 : 2021307日 (日) 11:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無與輪比@iM網欄】做個好乘客！ 令你變成討人厭乘客的五件事 

名人薈萃 08:31 2021/03/07

分享：

香港交通方便，很多人也沒有駕車的習慣；亦有很多人覺得駕駛壓力甚大，因而極少駕車。然而，大家總有機會乘坐其他人的順風車，對車主來說，汽車是重要的私人空間。人與人之間貴乎尊重，很多行為對司機或者車主而言，都是冒犯，但乘客往往懵然不知。以下行為，如果你曾經做過，以後唔好；如果你從未做過，恭喜你，你是一位好乘客。排名不分先後：

（一）    直接坐後座
禮儀上，後座是一個地位較高的位置，因此如果朋友願意載你一程，而你又無意視其為「柴可夫」的話，請先步往助手位上車，除非朋友示意你逕往後座。或者你會說，我作為司機也不介意朋友坐後座，大家後生仔有咩所謂… Well，你早上不叫人早晨、人家交你物件你不道謝、筷子交叉握持，基本上也不影響效用的——但，這卻顯示了你有否教養了。

（二）    在車上進食
這除了涉及尊重與否，也有衛生的問題。車廂由很多組件組成，易於藏污納垢，當食物殘屑留於車廂，或會引來昆蟲由排水口等處進入，影響衛生。乘客固然應盡量增避免車上進食，車主亦應定期清潔車廂。

（三）    教官上身
車主、司機載乘客一程，多數已心中有數，行走多遠、走哪條路，私家車不是的士，基本上不太歡迎乘客提供路線（司機主動詢問除外），司機最討厭聽到「你點解唔行XXX呀？」此外，教司機駕駛亦是極不受歡迎的行為，「抽頭嘛！」「行右線啦！」坦白說，對自詡駕駛技術「還可以」的人（如筆者）而言，這都是冒犯行為。

（四）    當錶台是Keyboard
也許對很多沒有駕使習慣，又或是車款與駕使者不同的朋友來說，錶台的設計與佈局比較新奇，有些人眼到手到，行駛途中弄弄冷氣，開一下窗，試一下電動椅，直接將前座當成自己的辦公室，按鍵就是銉盤，總要敲一下才安樂。作為司機，筆者的解決方法是「LOCK窗」和主動詢問乘客會否感到寒冷，以及將手多多的乘客列入黑名單。

（五）    大力關門
八九十年代的汽車，車門往往往要大力關上才關得妥當，很多人大概因此習慣了。可是對很多車主來說，那聲「呯」的關門聲，是直接憾進其心中的。大力關門除了會傷及車主的心，也很易發生意外，夾到其他乘客的手指便不太好了，乘客日後還是用手帶著車門，小心地用適當力度關門較好。

 

作者_陳政深簡介：

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

更多無與輪比@陳政深的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 陳政深

欄名 : 無與輪比

最新專欄文章 更多

【無與輪比@iM網欄】幾分鐘睇透中國汽車市場
2021/01/10
【無與輪比@iM網欄】幾分鐘睇透中國汽車市場
【無與輪比@iM網欄】我應該打多少胎氣？
2020/12/27
【無與輪比@iM網欄】我應該打多少胎氣？
【無與輪比@iM網欄】保養必Check 很重要卻常被人忽視的部件…
2020/12/13
【無與輪比@iM網欄】保養必Check 很重要卻常被人忽視的部件…
【無與輪比@iM網欄】一個時代的終結　當皇冠遠去……
2020/11/29
【無與輪比@iM網欄】一個時代的終結　當皇冠遠去……
【無與輪比@iM網欄】吸引新車主？電動車的未來
2020/11/15
【無與輪比@iM網欄】吸引新車主？電動車的未來
香港 司機 的士 交通

上一篇文章

【你財策劃師】44歲理財顧問欠債約50萬元　如何解決？（上）

下一篇文章

【山地悠遊人生@iM網欄】奇石小島， 世外桃源——東平洲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣