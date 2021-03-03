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【旅業寒冬】朗廷酒店CEO：疫情應對如跑馬拉松　已至最後一段路

商業 18:51 2021/03/03

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新冠肺炎疫情是近數十年來最深遠的經濟危機，企業領袖如何應對，可謂去年至今最大的任務。朗廷酒店集團首席執行官斯錸澤（Stefan Leser）接受本報專訪時分享，作為CEO，責任是穩定軍心，理清眼前危機，同時尋求機遇。他又指出，應對疫情有如跑馬拉松，現在已跑至最後4公里，雖然是最辛苦階段，但相信最終能夠跨過逆境。

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外遊叫停，環球酒店業面對重大經營危機。朗廷酒店集團旗下擁兩品牌，現於全球各地營運24間酒店，其CEO Stefan分享，去年疫情剛開始時，有見中國地區入住率急跌，立即啟動緊急應變。「酒店業見得很清楚，不同地區對疫情危機處理的成效，例如新西蘭果斷封關，亦能兼顧防疫與維持經濟運作兩目標。」他指出，各地防疫措施有異，酒店業則在當中謀求平衡，尋找最佳營運方式，同時照顧顧客服務與員工安全兩個需要。

無力改變事項 勿浪費氣力

疫情爆發已逾一年，當中有何心得？Stefan解釋，拆局方法是分開短期與長期兩方面，兼顧情況，不可只着眼看眼前亂局：「CEO的角色是要定軍心，為組織帶來穩定。」他指出，應對危機，設法不要讓組織陷入恐慌，專注在可控事項，而非在無力改變的事態上浪費氣力。「焦慮的聲音意見會製造混亂，但對局勢無幫助。」

他續稱，管理層在應對危機事態時，更要加強與員工的溝通，信息要透明，不要對外說一些自己也不相信的言論。他坦言，這段時間很消耗團隊心力，特別是幾乎沒有正面積極的消息，但這時亦可留意小成功，「例如來自顧客的正面評價，可以給予團隊與管理者能量，繼續堅持下去。」

朗廷酒店集團把握擴張時機。（受訪者提供圖片）

Staycation套餐以不同特色吸客，而主打佳餚的套餐的反應就很不俗。（受訪者提供圖片）

他表示，早於疫情爆發的第二個月，已掌握大致情況與應對之策，「我對團隊說要做兩件事--控制損失、以及設法保住員工就業。」當時唯一未知數，是疫情不知何時完結。「如果去年已知疫情困擾逾一年，有些做法會有所調整。」但他強調，酒店業抗逆能力很強，業界早已習慣處理不確定性，並相信應對疫情就有如跑馬拉松，「現在已跑到38公里，尚餘4公里路，這個時候是最辛苦的，但相信我們最終可跨過終點。」

他又指出，疫情亦變相給予空間，讓業界反思恒常的做法，「今次的危機亦是一個機會，重新審視酒店服務。」事實上，酒店業在疫情後推出各種新措施，針對旅客安全，亦加強本地旅客的業務，「以叫停傳統自助餐為例，客人從來都喜歡有選擇，而我們要考慮如何在新形勢下滿足需求，例如改為在餐桌點菜後送餐；但這亦有正面影響，上桌時較為新鮮，且減少浪費。」

記者: 周俊霖

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