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【樓市成交】新港城放盤一日 減價20萬即獲買家承接　業主持貨11年賺2倍

股樓投資 19:12 2021/03/03

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疫情轉好，經濟也漸復甦，二手物業市場更是暢旺，不少用家加快入市。馬鞍山新港城放盤一天後，減價20萬元，以600萬元成交。

【筍盤推介】  港島西上車屋苑位處名校網 5分鐘直達港鐵站  業主減價30萬 樓價只係「5字頭」【下一頁

美聯物業馬鞍山泓碧分行高級營業經理李天傑表示，馬鞍山新港城R座中層3室是兩房戶，實用面積約337平方呎，建築面積約449平方呎，售620萬元。買家覺得單座向東南佳，價格合適，又考慮到到近期筍盤消化速度加快，為免錯失入市機會，看盤翌日就拍板購入。

原業主也願意減價促成交易，單位最終以600萬元成交，折合實用呎價約17,804元，建築呎價約13,363元。據知原業主在2010年8月用約200萬元購入該物業，轉手帳面獲利約400萬元，物業升值逾2倍。

【延伸閱讀】臨海而建私人參建居屋 環境寫意上車之選 新婚首置客購2房 首期唔使50萬【下一頁

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責任編輯：張瑋婷

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