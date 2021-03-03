【私隱問題未解決】荷蘭政府辦公室禁用Google　教育部：Google Workspace不安全

▲ 據外媒NOS報道，荷蘭教育部近日更指出Google軟件存有重大私隱風險，缺乏重要的私隱控制。

在疫情下各行各業加速應用科技軟件，大眾日益關注網絡私隱與安全， 據外媒NOS報道，Google在進軍歐洲教育市場所推廣的解決方案也受到了更多的審查，荷蘭教育部近日更指出Google軟件 存有重大 私隱風險， 缺乏重要的私隱控制。

荷蘭教育部長Van Engelshoven及Slob在一封致荷蘭下議院的信件中指出， 他們對Google Workspace及Google Workspace for Education的調查發現，Google完全控制著元數據 （Metadata），包括： 產品內部進行的搜索、用戶登錄的時間、他們點擊的內容等 。 而這些數據將可以用於 行為定向廣告 。

此外，Google還保留單方面調整其軟件及數據使用條款及條件的權力，教育機構則未擁有其數據的控制權，具有 潛在風險。

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報道又指出，由於Google未能解決大部分用戶的私隱問題，荷蘭政府目前已經禁止在政府辦公室的工作場所使用Google。 不過荷蘭教育部還未打算禁掉Google Workspace for Education的計劃。 而Google與歐洲委員會的談判仍然繼續。

Google在一份聲明中表示，已經採取措施來解決這些擔憂，並正在繼續與荷蘭政府進行討論。

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責任編輯：張寶燕