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【私隱問題未解決】荷蘭政府辦公室禁用Google　教育部：Google Workspace不安全

科技 19:00 2021/03/03

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據外媒NOS報道，荷蘭教育部近日更指出Google軟件存有重大私隱風險，缺乏重要的私隱控制。

在疫情下各行各業加速應用科技軟件，大眾日益關注網絡私隱與安全，據外媒NOS報道，Google在進軍歐洲教育市場所推廣的解決方案也受到了更多的審查，荷蘭教育部近日更指出Google軟件存有重大私隱風險，缺乏重要的私隱控制。

荷蘭教育部長Van Engelshoven及Slob在一封致荷蘭下議院的信件中指出，他們對Google Workspace及Google Workspace for Education的調查發現，Google完全控制著元數據（Metadata），包括：產品內部進行的搜索、用戶登錄的時間、他們點擊的內容等而這些數據將可以用於行為定向廣告

此外，Google還保留單方面調整其軟件及數據使用條款及條件的權力，教育機構則未擁有其數據的控制權，具有潛在風險。

【侵犯私隱】Facebook未經同意使用人臉辨識標籤　向160萬用戶賠償6.5億美元

Telegram新增銷毀訊息計時器、設置邀請連結時間等功能　加強用戶私隱及安全性

報道又指出，由於Google未能解決大部分用戶的私隱問題，荷蘭政府目前已經禁止在政府辦公室的工作場所使用Google。不過荷蘭教育部還未打算禁掉Google Workspace for Education的計劃。而Google與歐洲委員會的談判仍然繼續。

Google在一份聲明中表示，已經採取措施來解決這些擔憂，並正在繼續與荷蘭政府進行討論。

【安心出行App私隱爭議】無法驗證安心出行程式原始碼　資科辦：尊重知識產權

責任編輯：張寶燕

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