網友認真推測樓市 公營出售房屋將劇增 公、私比例將為7：3 問會否更難上車？

樓房供應一向是香港社會的一大問題，不少人都認爲私人房屋與公營房屋比例會嚴重影響樓市與樓價的發展，因此特別關注此類議題。有網民指自己參考過相關資料，指5年後私樓的供應會由現在平均每年18000伙，跌至13000伙，樓主續問相關變化會否令一衆市民更難上車？另外，樓主亦指公營出售房屋也會劇增，抽中居屋機會也會劇增，而政府也改變了以往所有公屋只租不售政策，改為大量公屋作為綠置居出售，將增加整體的樓房數量，在公營房屋對私營房屋大約以7：3比例下，問對各持分者的影響。

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市場喜好左右私樓價格

有網友回應這取決於市場喜好，是否一定要買私人樓？如果市民不甘於購買居屋，或以綠置居方式購入現時租住的公屋還是以私人樓作終極目標，私人樓在供不應求的程況下的確會較貴，變相亦令大家更難上車。不過，如果大家稍一轉念，對購買公營房屋都相當滿足的話，或能提升社會的穩定性。

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移民潮或成最大影響

不過有其他網友則提醒大家應同時考慮移民潮或會帶來的影響，如果有更多人打算移民賣樓，或會令整體私人樓的供應增加，那時候可能樓價則有可能下跌。不過，有人則認爲樓價的影響，因為能綠置居計劃的參與者意味現時擁有公屋單位入住權，就算不買下也沒有急切必要買樓，對市場影響不帶，加上居屋增加只是由現在的5000戶到將來的10000戶，短期内的影響其實不會太大，反而移民潮才可能是最能影響樓價及樓市結構的因素。

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責任編輯：翁嘉陽