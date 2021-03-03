【債券通】金管局余偉文：香港債市被低估、佔亞洲國際債券發行34%　爭南向債券通早日開通

▲ 金管局總裁余偉文指香港債市被低估

金管局總裁余偉文撰寫網誌形容香港債券市場「被低估」，引述國際資本市場協會（ICMA）的亞洲國際債市研究報告，香港是亞洲區安排國際債券發行最具規模的中心，佔2020年亞洲國際債券發行額的34% （按安排量計為1,960億美元），其次是美國（18%）、英國（17%）及新加坡（5%）。

余偉文指出，債券發行的安排與執行活動涵蓋債券結構設計、簿記建檔及分配的整個過程，佔發債流程近80%的附加值，是相當重要的指標。

在安排首次債券發行方面，香港佔亞洲市場的75% （180億美元），高於新加坡（9%）及英國（5%）。首次發債一直是帶動亞洲債券市場增長的主要動力之一。他形容，由於發債人日後再次發債時，往往傾向選擇同一地點，故首次發債是反映該市場未來增長的重要指標。

若以亞洲國際債券上市地點計，新加坡則31%，香港以28%排名第二，高於盧森堡的17%及英國的4%。

南向債券通爭年內開通 未來5年發行1755億元等值的綠色債券、推零售綠債，可見【下一頁】

余偉文續指，債券通、綠色及可持續債券市場是香港債市未來兩大方向，當中已就債券通南向通的框架與人行緊密溝通，期望早日正式啟動，「請大家拭目以待」。在早前預算案中，港府預期南向債券通可在年內開通。

余偉文指，去年「債券通」日均成交額接近300億元人民幣，佔海外投資者在CIBM總成交額的52%。金管局正計劃升級債務工具中央結算系統（CMU）系統向服務，期望雙向交易落實時，可吸引更多境外及內地投資者以及發債人來港進行債券業務。

在綠色債券方面，香港至2019年底已安排和發行260億美元的綠色債券，其中不少由內地及海外實體發行，金管局估算去年香港的綠債發行在新冠疫情的影響下仍保持強勁的勢，隨內地公布2060年實現「碳中和」的目標，而香港在綠色債券發行方面緊貼國際標準，金管局正研究如何具體着手促進進程，尤其是在大灣區內。

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編輯：麥德銘