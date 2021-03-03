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【疫市營商】零售新常態下重視互動 太古廣場新建above禮賓室　與會員保持更穩固關係

商業 19:10 2021/03/03

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太古廣場呈獻全新「above禮賓室」，預計於今年第二季正式開放予商場above Black會員享用。（太古廣場提供圖片）

疫情下商場以提升顧客體驗來吸客，太古廣場呈獻全新「above禮賓室」，預計於今年第二季正式開放予商場above Black會員享用，締造會員專享空間。

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全新above禮賓室位於太古廣場L4層，由奕居團隊負責營運，設有供會員放鬆身心的開放式休憩區、格調時尚的吧檯區、高私隱度會面間，以及美容及舒壓護理等個性化服務的獨立空間。

太古廣場總經理梁雅儀表示，全新「above禮賓室」將顧客體驗提升至新層次，透過為above Black會員呈獻至臻服務、配套及禮遇，期望與他們建立更穩固及緊密的關係。一流的配套及服務，體現太古地產不斷投資及優化零售物業組合、持續提升旗下商場顧客體驗的長遠承諾。

太古廣場透過above會員計劃，與會員緊密聯繫並了解其購物需要，計劃分為三個會員級別，分別是above Blue、above Gold及最高級別的above Black會籍。

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責任編輯：朱悅瀅

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